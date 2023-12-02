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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка о Кокорине: «Для него сейчас нет места в «Динамо». Не слежу за ним, честно скажу»

Личка о Кокорине: «Для него сейчас нет места в «Динамо». Не слежу за ним, честно скажу»

32-летний форвард сейчас играет за кипрский «Арис». Он выступал за московский клуб с 2008 по 2015 годы.

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