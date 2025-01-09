Китай запустил спутник для испытания технологий дозаправки на орбите

Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартует со спутником «Шицзянь-25» на борту / © Синьхуа «Шицзянь-25» создали в Шанхайской академии технологий космических полетов, крупном дочернем предприятии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.
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