⚡️Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец написал заявление об увольнении по собственному желанию Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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⚡️Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец написал заявление об увольнении по собственному желанию Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.