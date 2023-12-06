Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

РИАМО - 6 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с визитом, где намерен провести переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, передает ТАСС.
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