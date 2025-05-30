Главы Саудовской Аравии и Канады обсудили двусторонние отношения

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, 29 мая сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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