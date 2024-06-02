"Четыре батальона со стеклянными глазами": Русский штурмовик рассказал правду о войне

КОЛЛАЖ ЦАРБГРАДАСегодня 184K прочитали Владимир Семёнов – доброволец. За его плечами Херсонская область, Работино, Кременской лес, шесть ранений, медаль "За отвагу" и 13 представлений к ордену Мужества, из которых получен лишь один.