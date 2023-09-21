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Провал наступления на Времевский выступ: Почему ВСУ драпанули из Урожайного

Провал наступления на Времевский выступ: Почему ВСУ драпанули из Урожайного

Главный военком Полтавской области признался, что из 10 призванных в укровермахт «мобиков» 9 погибают в огневых мешках Вопреки тиражируемым в зарубежных СМИ новостям о значительных победах ВСУ на фронте, на самом деле их достижения незначительны.

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