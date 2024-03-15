В Пентагоне признали, что ледокольный флот США уступает российскому и китайскому

Американский ледокольный флот серьезно уступает российскому и китайскому. Об этом заявил глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо.
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