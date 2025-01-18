Суд отклонил ходатайство об аресте экс-гендиректора ФМБА России Баранкина

Ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего генерального директора Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Бориса Баранкина, задержанного по подозрению в коррупции, было оставлено без рассмотрения судом.
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