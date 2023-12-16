Тверским суворовцам и школьникам показали фильм о главных ценностях жизни

15 декабря в Тверском суворовском военном училище прошёл показ фильма «Быть». Участниками мероприятия стали более 500 детей: курсантов училища, учащихся школ Твери и Калининского округа, старшеклассников Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского.
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