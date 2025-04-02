«Семья не может поверить в случившееся, их жизнь разделилась на «до» и «после»: на СВО погиб омич Станислав Сакс.
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«Семья не может поверить в случившееся, их жизнь разделилась на «до» и «после»: на СВО погиб омич Станислав Сакс.