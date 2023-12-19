Запретить Новый год. Мигранты выступили против ёлки 🎄

не родился ещё в России свой Брейвик ,а уже пора. Ситуация очень быстро развивается ,они завезены в Россию для переворота ,им много обещано,вы только посмотрите ,одни молодые ,стариков мало а граждане России умирают на донбассе ,тоже молодые кто защитит наших детей и женщин ,те кто побежал за кордон при первом шухере? Нет они опять смоются .Беда идёт в Россию при попустительстве властей ,гарант куда смотрит,опять подписал закон ,казахам давать гражданство .ну-ну

Юна

Мигранты всегда были в РФ, но вели себя приличнее. И еду нашу ели, и одевались как мы, и как они молились я никогда не видела. Как-то справлялись. А эта школа сама виновата. Какая им отдельная еда, какой халяль, какое "проводить религиозные обряды и одеваться не так, как русским детям"? Какое "предложение увеличить каникулы детям гастарбайтеров и отпустить их домой пораньше"? Они сами к нам приехали, а теперь права качают. Правильно Фадеев сказал, не хотят пусть на утренники не идут и на ёлку не смотрят. Эдак они нас заставлять будут намаз соблюдать и их праздники праздновать. Случай был на работе. Бухгалтерша в обед пирожок собралась съесть. А к ней чеченец (работник) подошел и говорит, не ешьте при нас, сейчас идёт Рамадан, нам тяжело смотреть как вы (христиане) едите днём....Вот и весь сказ!!! 😳