В этом году некоторые школы, по крайней мере Подмосковья, могут остаться без новогодних праздников. Дело в том, что работающие в России выходцы из стран Средней Азии и Закавказья обратились к властям с требованием запретить в школах отмечать Новый год.
Запретить Новый год. Мигранты выступили против ёлки 🎄
Комментарии
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Гоша Веверсис
не родился ещё в России свой Брейвик ,а уже пора. Ситуация очень быстро развивается ,они завезены в Россию для переворота ,им много обещано,вы только посмотрите ,одни молодые ,стариков мало а граждане России умирают на донбассе ,тоже молодые кто защитит наших детей и женщин ,те кто побежал за кордон при первом шухере? Нет они опять смоются .Беда идёт в Россию при попустительстве властей ,гарант куда смотрит,опять подписал закон ,казахам давать гражданство .ну-ну
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2 час.
Jelena L
Пусть чешут на свою историческую родину и там права качают... Свои порядки, номв своей стране, А В РОССИИ ОНИ НЕ В ГОСТЯХ!👉 Марш по домам!
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2 час.
Юна
Мигранты всегда были в РФ, но вели себя приличнее. И еду нашу ели, и одевались как мы, и как они молились я никогда не видела. Как-то справлялись. А эта школа сама виновата. Какая им отдельная еда, какой халяль, какое "проводить религиозные обряды и одеваться не так, как русским детям"? Какое "предложение увеличить каникулы детям гастарбайтеров и отпустить их домой пораньше"? Они сами к нам приехали, а теперь права качают. Правильно Фадеев сказал, не хотят пусть на утренники не идут и на ёлку не смотрят. Эдак они нас заставлять будут намаз соблюдать и их праздники праздновать. Случай был на работе. Бухгалтерша в обед пирожок собралась съесть. А к ней чеченец (работник) подошел и говорит, не ешьте при нас, сейчас идёт Рамадан, нам тяжело смотреть как вы (христиане) едите днём....Вот и весь сказ!!! 😳
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27 мин.
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