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О травле русского учителя ОРКСЭ в Петербурге Как глупая инициатива чиновников из РОНО сеет раздор и смуту в Год единства народов России

О травле русского учителя ОРКСЭ в Петербурге Как глупая инициатива чиновников из РОНО сеет раздор и смуту в Год единства народов России

Нынешний год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Безусловно, правильная и необходимая инициатива.

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