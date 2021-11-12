В КНДР отметили рост интереса молодежи к традиционной игре го

Повышение интереса к игре го среди молодежи КНДР может привести к увеличению количества мастеров го в ближайшем будущем, заявил преподаватель Школы тхэквондо Пхеньяна Ан Дон Чхор, 10 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Повышение интереса к игре го среди молодежи КНДР может привести к увеличению количества мастеров го в ближайшем будущем, заявил преподаватель Школы тхэквондо Пхеньяна Ан Дон Чхор, 10 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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