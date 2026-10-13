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«Бавария» сыграет с «Викингом» в гостях во 2-м туре Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени

« Бавария » сыграет с « Викингом » в гостях в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «СР-Банк Арена» в Норвегии.

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