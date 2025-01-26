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Стало известно, сколько денег пообещал поджигателю ресторанов в Краснодаре украинский куратор

Стало известно, сколько денег пообещал поджигателю ресторанов в Краснодаре украинский куратор

Стало известно, сколько денег пообещал поджигателю ресторанов в Краснодаре украинский кураторЗадержанный 19-летний кубанец рассказал, что за поджог трех ресторанов в Краснодаре украинский куратор пообещал ему 35 тысяч рублей, но при условий, если парень сможет сбежать, сообщается в telegram-канале краснодарской полиции.

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