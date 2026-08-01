Ни оружия, ни разрешений: Зеленский привез из США «дырку от бублика»

Андрей Мирошниченко

Медведчук - то чего суетиться со своим мнением - он про ююю и... пал всё что можно и нельзя на этой территории, нам такие сказки рассказал, что до сих пор расхлёбываем. Уж сидел бы в своём нафталине и не отсвечивал. Так нет - снова к власти хочет, аж кипятком мочу по бёдрам льёт, так снова что-то решать хочется.