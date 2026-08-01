Президент США Дональд Трамп отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в просьбе о передаче 300 ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot, которые Киев рассчитывал получить до начала зимнего периода.
Ни оружия, ни разрешений: Зеленский привез из США «дырку от бублика»
Комментарии
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Андрей Мирошниченко
Медведчук - то чего суетиться со своим мнением - он про ююю и... пал всё что можно и нельзя на этой территории, нам такие сказки рассказал, что до сих пор расхлёбываем. Уж сидел бы в своём нафталине и не отсвечивал. Так нет - снова к власти хочет, аж кипятком мочу по бёдрам льёт, так снова что-то решать хочется.
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Александр Батт
Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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