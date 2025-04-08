Сергей Карнаухов: Штурмовиков "Севера" у курского Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии

Штурмовиков "Севера" у курского Горналя пытаются сдержать наемники из Колумбии Российским штурмовикам противостоят в Курской области наемники из Колумбии, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север".
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