На некоторых заправках ожидается подвоз топлива в течение дня. На независимых АЗС АИ-92 стоит 117–135 рублей, АИ-95 — 125–145 рублей.
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