Политолог Телиженко: Зеленский может открыть второй фронт без одобрения Трампа Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке западных партнеров рассчитывает открыть второй фронт против России в Белоруссии или Молдавии, заявил политолог Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
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