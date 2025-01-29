Стало известно о плане Зеленского открыть второй фронт против России

Политолог Телиженко: Зеленский может открыть второй фронт без одобрения Трампа Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке западных партнеров рассчитывает открыть второй фронт против России в Белоруссии или Молдавии, заявил политолог Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).