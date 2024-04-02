В РПЦ назвали безбожниками организаторов ввоза в Россию икон со взрывчаткой

На Украине ведется борьба с каноническим православием, считает Вахтанг КипшидзеФСБ совместно с Федеральной таможенной службой в Псковской области перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию с Украины через страны ЕС взрывчатки в православных иконах и церковной утвари.