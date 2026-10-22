On the night of October 22, Ukrainian drones massively attacked the Moscow region. According to the mayor of the capital, Sergei Sobyanin, 630 drones were flying towards Moscow in the evening, of which 163 were shot down on approach to the city.
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