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Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

342 прочтения Вчера Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий визави Роберт Фицо являются, пожалуй, самыми популярными европейскими лидерами в России.

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