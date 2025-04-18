Стало известно, что 9 мая украинский президент Владимир Зеленский пригласит лидеров Евросоюза в Киев для противостояния «параду Владимира Путина» в Москве.
Мария Захарова о приглашении Зеленским лидеров ЕС в Киев на 9 мая: Театр абсурда
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кириллов
Никогда не думал, что в России столько сумасшедших живёт за пределами соответствующих домов, имея выход в НЭТ. Ведь война-то тогда и начнётся! Не этого ли желают западные языкоболтуны? Тем более, что и в начале этого "мероприятия" будет легко обвинить России. с
Ответить
6 час.
Alex Zim
Что вы такое пишите?! Ахеджакова умом слабая, влияниям либер-помойки подверженная, а эта парочка откровенные, наследственные, убежденные и фанатичные фашистски.
Ответить
1 час.
Александр Батт
Нужно побеждать в СВО. Другого пути нет.
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии