Мария Захарова о приглашении Зеленским лидеров ЕС в Киев на 9 мая: Театр абсурда

Сергей Кириллов

Никогда не думал, что в России столько сумасшедших живёт за пределами соответствующих домов, имея выход в НЭТ. Ведь война-то тогда и начнётся! Не этого ли желают западные языкоболтуны? Тем более, что и в начале этого "мероприятия" будет легко обвинить России. с