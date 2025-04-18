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Мария Захарова о приглашении Зеленским лидеров ЕС в Киев на 9 мая: Театр абсурда

Мария Захарова о приглашении Зеленским лидеров ЕС в Киев на 9 мая: Театр абсурда

Стало известно, что 9 мая украинский президент Владимир Зеленский пригласит лидеров Евросоюза в Киев для противостояния «параду Владимира Путина» в Москве.

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Комментарии
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Сергей Кириллов
Никогда не думал, что в России столько сумасшедших живёт за пределами соответствующих домов, имея выход в НЭТ. Ведь война-то тогда и начнётся! Не этого ли желают западные языкоболтуны? Тем более,  что и в начале этого &quot;мероприятия&quot; будет легко обвинить России. с
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6 час.
Alex Zim
Что вы такое пишите?! Ахеджакова умом слабая, влияниям либер-помойки подверженная, а эта парочка откровенные, наследственные, убежденные и фанатичные фашистски.
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1 час.
Александр Батт
Нужно побеждать в СВО. Другого пути нет.
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1 мин.
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