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Пожар охватил 16-этажное здание в пакистанском Карачи

Пожар охватил 16-этажное здание в пакистанском Карачи

Многоэтажное здание загорелось на бульваре Шахра-э-Фейсал в городе Карачи на юге Пакистана. Видео с места происшествия были сняты очевидцами и опубликованы в социальных сетях.

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