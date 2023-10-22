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Власти сектора Газа сообщили о 1,5 млн покинувших свои дома жителях

Власти сектора Газа сообщили о 1,5 млн покинувших свои дома жителях

Из-за эскалации палестино-израильского конфликта 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба правительства сектора, связанного с палестинским движением «ХАМАС».

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