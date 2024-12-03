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Русское оружие

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📷❗️Эшелонированный противовоздушно-противоракетный заслон, прикрывающий мотострелковые подразделения на Донецком операционном направлении, дополнен двухэлементными войсковыми ЗРК малого радиуса действия "Гибка-С", построенными на базе сшестиренных боевых модулей с ЗУР 9М336 "Верба", размещенных на шасси бронеавтомобилей "Тигр", а также приданных им самоходных многофункциональных РЛС 1Л122-1Е "Гармонь" на аналогичном высокомобильном шасси высокой проходимости.

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