📷❗️Эшелонированный противовоздушно-противоракетный заслон, прикрывающий мотострелковые подразделения на Донецком операционном направлении, дополнен двухэлементными войсковыми ЗРК малого радиуса действия "Гибка-С", построенными на базе сшестиренных боевых модулей с ЗУР 9М336 "Верба", размещенных на шасси бронеавтомобилей "Тигр", а также приданных им самоходных многофункциональных РЛС 1Л122-1Е "Гармонь" на аналогичном высокомобильном шасси высокой проходимости.