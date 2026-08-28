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Девушка

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7 вещей, которые стоит убрать из гардероба взрослой женщины к зиме 2026

7 вещей, которые стоит убрать из гардероба взрослой женщины к зиме 2026

Каждый сезон приносит не только новые имена в мир моды, но и тихую, почти незаметную смену правил. Иногда самые громкие вещи, которые еще вчера казались символами прогресса и смелости, сегодня превращаются в маркеры устаревшего вкуса.

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