7 вещей, которые стоит убрать из гардероба взрослой женщины к зиме 2026

Каждый сезон приносит не только новые имена в мир моды, но и тихую, почти незаметную смену правил. Иногда самые громкие вещи, которые еще вчера казались символами прогресса и смелости, сегодня превращаются в маркеры устаревшего вкуса.
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