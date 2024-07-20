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25-летний парень месяцами травил свою семью: Первой скончалась бабушка

25-летний парень месяцами травил свою семью: Первой скончалась бабушка

25-летний парень из Балашихи подозревается в убийстве собственной бабушки. Следствие полагает, что он месяцами травил всю семью, подсыпая яд в еду.

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