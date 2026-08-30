Минтранс Якутии временно закрыл паромы из-за сильного тумана

Из-за плотного тумана в Республике Саха временно приостановлены паромные переправы на маршрутах Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох - Качикатцы.
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