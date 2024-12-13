ЮНЕСКО столкнулось с протестами стран из-за спорного доклада о журналистах

ПАРИЖ, 13 декабря, ФедералПресс. Ринат Аляутдинов, представляющий Россию в ЮНЕСКО, сообщил, что доклад организации о безнаказанности преступлений против журналистов за прошлый и позапрошлый годы впервые не был одобрен, несмотря на значительное давление со стороны западных стран.