Раскрыта опасность сочетания алкоголя с одним типом лекарств

Фармацевт Ана Дора Бонильо посоветовала не употреблять алкоголь во время приема антибиотиков. Опасность сочетания спиртных напитков с этим типом лекарств для здоровья она раскрыла в беседе с изданием Infosalus.
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