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Поехал к знакомым фермерам и узнал, по какой цене они сдают овощи оптовикам и где возникает наценка в 300%

Поехал к знакомым фермерам и узнал, по какой цене они сдают овощи оптовикам и где возникает наценка в 300%

Сначала анекдот в тему: Говорят, что этой зимой в продажу поступят наборы для лепки снеговиков, в которых будут ведро, две палки, и банан вместо традиционной морковки.

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сергей влезкий
Все торгаши ворье и спекулянты. Не зря их сволочей при Советской власти расстреливали.
Александр Ракитин
Проблему на продовольственном рынке создают не сами спекулянты, а местные чиновники, ограничивающие доступ на рынки непосредственно фермерам. Ведь самая большая проблема для фермеров-овощеводов это хранение урожая. Построить собственное овощехранилище для фермера задача трудноразрешимая из-за высокой стоимости его строительства. Но ведь местные власти могут предложить группе местных фермеров строительство общего овощехранилища с предоставлением субсидий и льготных кредитов. Но это по видимому не входит в круг интересов местных чиновников.
Зинаида Антонцева
Ну да, лучше пустые или с какой-то гнилью полки как было в СССР.
Виктор Муравьев
Не чиновники, так бандиты, которые крышуют рынки, будут гнать фермеров или диктовать им цены. Страна-то у нас пока что всё ещё бандитская.
Vladimir Orekhov
Комментируемый пост: Зинаида Антонцева сергей влезкий 12 июля, 12:39 Ну да, лучше пустые или с какой-то гнилью полки как было в СССР. Коммент: Врать нехорошо и даже вредно. Злопыхатель? Овощи в СССР были всегда и были дешевы. Что касается периода перед уничтожением Великого СССР, так тогдашние дефициты были созданы искусственно, как подготовка населения к уничтожению их Родины. Честнее будет вспоминать «блаженные» годы после постыдной контрреволюции в СССР с полным развалом хозяйства, дикой инфляцией, обнищанием масс и прочими прелестями жизни разрушенной страны.
Степан Ротарь
На сельхозпродукции всегда наживаются посредники-перекупщики.Если эту прослойку ликвидировать,и дать право самим фермерам торговать на оптовых сельхозрынках,то цены будут в разы ниже.
Алла Дубинина
Интересно, какая себестоимость этих продуктов для фермеров- семена , посадка, сбор урожая, труд который тоже должен чего то стоить?.И сколько стоит для перекупщиков путь от фермеров до прилавка погрузка разгрузка бензин склад? А еще интересней сколько например морковки надо человеку в год кг?

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