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Царьград

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Казахстан внедрил систему управления водными ресурсами для безопасности

Казахстан внедрил систему управления водными ресурсами для безопасности

Министерство водных ресурсов Казахстана ввело в эксплуатацию Национальную информационную систему водных ресурсов, объединяющую данные о 23 тыс.

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