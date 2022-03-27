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Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Петким Спор», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Каршиякой» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча. «Анадолу Эфес» примет «Петким Спор», лидер чемпионата «Фенербахче» в гостях сыграет с «Каршиякой».

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