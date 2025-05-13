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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Нужны правый и центральный защитники». Непомнящий о красно-белых

«Спартак» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Нужны правый и центральный защитники». Непомнящий о красно-белых

— Что думаете о «Спартаке»? Команда провалила вторую часть сезона и выбыла из гонки за чемпионство. — «Спартак» — он и есть «Спартак».

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