Стала известна судьба пассажиров пропавшего на Камчатке Ан-2

Росавиация: трое пассажиров пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 живы Три человека, летевших на пропавшем 19 декабря на Камчатке самолете Ан-2, живы, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
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