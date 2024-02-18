Хлое Кардашьян одобрила отношения ее бывшего бойфренда с ее сестрой Ким

Хлое Кардашьян совсем не против того, что ее бывший бойфренд, футболист Оделл Бекхэм — младший, встречается с ее сестрой Ким.
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