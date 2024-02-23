Reuters: почти все страны G20 выступают за создание палестинского государства

Министры иностранных дел из стран — членов "Большой двадцатки" (G20) были почти единодушны в поддержке идеи создания двух государств как единственного способа урегулировать палестино-израильский конфликт.
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