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Психолог Метальникова: Состояние «весеннее обострение» связано с кишечником

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова рассказала, действительно ли термин «весенние обострение», связанный с ухудшением психоэмоционального состояния у некоторых людей, есть в психологии.

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