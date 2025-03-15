Психолог Метальникова: Состояние «весеннее обострение» связано с кишечником

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова рассказала, действительно ли термин «весенние обострение», связанный с ухудшением психоэмоционального состояния у некоторых людей, есть в психологии.
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