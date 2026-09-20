Соревнования по бегу пройдут в парке Победы на Поклонной горе 4 октября

Сезон соревнований «Топски фэмили» завершится 4 октября в парке Победы на Поклонной горе. На пятый этап серии приглашают детей и взрослых, семьи, представителей спортивных клубов, корпоративные команды и любителей бега с разным уровнем подготовки.