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Закон и Порядок

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Украинского зверя взрастили либералы России

Украинского зверя взрастили либералы России

  Поставив экономику над политикой, элита 90-х крепко обогатилась и уже тогда сделала вооруженный конфликт Москвы и Киева неизбежным С начала 1990-х годов либеральная оппозиция провозгласила верховенство экономики над политикой.

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