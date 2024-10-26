Дюков рассказал, что регулярно обсуждает с главой УЕФА допуск России к турнирам

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что обсуждает с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином допуск российских команд до международных турниров.
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