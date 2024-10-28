Президент Молдавии объяснила причину присоединения к санкциям против России. Чем это обернулось для республики?

Президент Молдавии Майя Санду в ходе дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики.
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