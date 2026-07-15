Житель Омска обвиняется в незаконном обороте наркотика, используемого в ветеринарии

Следователем отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СЧ СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя.
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