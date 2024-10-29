Распродажу значков в День комсомола-2024 устроили жители Новосибирска

День комсомола отмечают сегодня россияне, которые успели побывать членами данной организации. В интернете идет бойкая торговля «реквизитом», к примеру, желающие могут приобрести себе комсомольский значок.
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