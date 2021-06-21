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Прикамье вошло в число субъектов РФ с утвержденной опорной сетью автодорог

Прикамье вошло в число субъектов РФ с утвержденной опорной сетью автодорог

Пермь, 21 июня. Глава Прикамья Дмитрий Махонин и руководитель Росавтодора Роман Новиков заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития автомобильных дорог общего пользования и объектов улично-дорожной сети на территории Пермского края.

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