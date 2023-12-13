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Сенатор США Шмитт: Зеленский в своём выступлении в конгрессе использовал "старый хлам"

Сенатор США Шмитт: Зеленский в своём выступлении в конгрессе использовал "старый хлам"

В США возмущены выступлением Зеленского в Вашингтоне, куда он прилетел за помощью.По словам американского сенатора от штата Миссури Эрика Шмитта, украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на встрече с американскими сенаторами и спикером палаты представителей США, не удивил новизной содержания речи, а напротив, выражался, используя старые высказывания.

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