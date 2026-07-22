Предположительно, на этих кадрах зафиксирован пролёт украинского дальнобойного БПЛА-камикадзе «Січень» в ходе атаки на объекты в Краснодарском крае.
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Предположительно, на этих кадрах зафиксирован пролёт украинского дальнобойного БПЛА-камикадзе «Січень» в ходе атаки на объекты в Краснодарском крае.
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