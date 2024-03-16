Лучшие сотрудники управляющих компаний Тамбова получили награды

Коллективы четырёх тамбовских управляющих компаний – УК "Управдом 68", "Созвездие", "Объединённая управляющая компания" и "Известняк" провели совместную церемонию награждения лучших работников, приуроченную к профессиональному празднику – Дню работников жилищно-коммунального хозяйства.
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